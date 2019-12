Dans le cadre de la 6e journée de la Ligue des Champions, l’Atlético de Madrid s’est qualifié grâce à sa victoire à domicile contre le Lokomotiv Moscou (2-0). Un succès qui aura été marqué part la prestation aboutie de João Félix (20 ans). Le Portugais a ouvert la voie en ouvrant le score sur penalty (17e) et a porté l’attaque des Colchoneros. Une montée en puissance depuis quelques semaines qui ravit son entraîneur, Diego Simeone.

« On a essayé de bien attaquer, João (Félix) a fait un grand match et il a marqué. Il peut encore apporter un tas de choses à l’équipe, juge le technicien argentin après la rencontre. On a besoin qu’il connecte encore mieux avec les autres attaquants, il peut le faire encore plus pour qu’on concrétise plus d’actions. »