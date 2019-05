La première saison de Thomas Lemar (23 ans) sous le maillot de l’Atlético de Madrid n’est pas de tout repos (28 matchs, trois buts en Liga). Si le champion du monde français a mis du temps à démontrer son potentiel, ses dernières prestations laissent augurer un avenir radieux avec les Colchoneros. Présent en conférence de presse avant la réception de l’Espanyol, l’entraîneur de l’Atlético Diego Simeone estime que les progrès réalisés par son joueur ces dernières semaines sont particulièrement visibles.

« C’est un joueur différent, un profil que nous n’avons pas dans l’effectif, vertical, qui progressera avec le temps grâce au collectif et à son travail pour le groupe. Il a beaucoup grandi et le talent, il ne le perdra pas. Ce sera à nous de trouver l’équilibre pour tirer le meilleur de lui et pour qu’il soit plus régulier sur l’ensemble d’un match. Je suis sûr qu’il s’améliorera encore plus comme footballeur, » a ainsi commenté El Cholo.