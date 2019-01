Alors que le Bayern s’était montré très intéressé pour faire venir Lucas Hernandez cet hiver, l’agent du défenseur français a nié tout départ de son protégé, au moins jusqu’à l’été prochain. « J’ai dit il y a longtemps que Lucas Hernandez serait un top-joueur mondial, a indiqué García Quilón, l’agent du champion du monde 2018, au média italien CalcioMercato. Et c’est maintenant le cas. »

« Un joueur de son niveau a le choix parmi des propositions du monde entier, a poursuivi García Quilón, mais il est actuellement footballeur à l’Atlético de Madrid et il continuera à y jouer. » Cette saison, le natif de Marseille a pris part à 19 matches toutes compétitions confondues, et a même inscrit son premier but récemment avec les Colchoneros, contre Huesca en Liga (victoire 3-0).