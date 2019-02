« Concernant ce geste, j’ai eu envie de le faire parce que pour aligner Koke et Diego Costa après des semaines sans jouer, il fallait en avoir. Et tout s’est bien déroulé. Je demande pardon si ça a heurté certaines personnes, mais c’était juste pour mon équipe et pas contre la Juventus, pas du tout », expliquait Diego Simeone après sa célébration sur l’ouverture du score de l’Atlético de Madrid contre la Juventus (2-0).

Et ce dernier pourrait être sanctionné selon la Gazzetta dello Sport. L’UEFA pourrait ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre. L’arbitre de la rencontre, Felix Zwayer, a remis son rapport et l’instance européenne n’a pas encore tranché. Reste à savoir si le Cholo manquera ou non le match retour contre la Juventus...