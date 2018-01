A priori, le déplacement de l’Atlético Madrid sur la pelouse de Lleida pour le compte des 8es de finale de la Coupe du Roi n’avait rien de passionnant. Pourtant, en ce 3 janvier, il était possible de voir en action les deux recrues estivales de l’Atlético Madrid, enfin incorporées à l’équipe première après l’interdiction de recrutement subie par les Colchoneros : Vitolo et surtout Diego Costa.

Les deux hommes étaient sur le banc de touche au coup d’envoi et sont entrés en jeu en deuxième période (59e pour Vitolo, 63e pour Diego Costa). Et l’ancien buteur des Colchoneros n’a mis que 5 minutes à se mettre en avant, en inscrivant un but, plein de hargne (68e), le 3e du soir pour l’Atlético après ceux de Godin et Torres (Griezmann aggravera la marque en fin de rencontre, score final 4-0). Sauf que ce but, l’international espagnol a failli le payer très cher, puisque le défenseur de Lleida, au duel, lui a infligé une grosse semelle sur le genou. Dur au mal, il a serré les dents et fait son retour sur la pelouse. Du Diego Costa pur jus !