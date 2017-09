Grosse affiche pour lancer cette 6e journée de Liga. L’Atlético reçoit, dans sa nouvelle enceinte du Wanda Metropolitano, une équipe de Séville qui arrive en forme, avec quatre victoires et un nul sur ses cinq premières rencontres de championnat.

Côté colchonero, c’est assez classique, avec tout de même la présence de Godin sur le banc de touche, alors que Vietto est préféré à Correa sur le front de l’attaque. Berizzo de son côté fait encore tourner et on notera les présences des Français Lionel Carole et Clément Lenglet en défense, en plus de N’Zonzi dans l’entrejeu.

Les compositions

Atlético de Madrid : Oblak - Vrsaljko, Savic, Lucas, Filipe Luis - Saúl, Koke, Gabi, Carrasco - Griezmann, Vietto

Séville : Sergio Rico - Mercado, Carriço, Lenglet, Carole - N’Zonzi, Banega, Franco Vázquez - Navas, Sarabia, Muriel