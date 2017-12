Le penalty inexistant accordé à l’Olympique Lyonnais contre Toulouse mercredi dernier (2-1 pour l’OL) a beaucoup fait jaser, et même dans les hautes instances du football. Dans les colonnes de L’Équipe, Jacques-Henri Eyraud avait pointé du doigt les décisions arbitrales qui favoriseraient les Gones : « On est là depuis une saison et demie, et, si on prend les chiffres, on a bénéficié de cinq penalties, eux de 19… 19 ! Je ne suis pas paranoïaque, je veux juste comprendre... », avait-il pesté.

Le président de l’OL n’a visiblement pas apprécié l’attaque cinglante et a répondu, via Twitter, à son homologue de l’OM. « Ce n’est pas très fair-play d’attaquer l’OL quand on a perdu sur le terrain. On signe tous une charte d’éthique et de non agression et on vient copier ses prédécesseurs (présidents de l’OM) pour exister ? », a lâché sèchement Jean-Michel Aulas.