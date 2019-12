Le FC Barcelone risque de réaliser un petit dégraissage lors de ce marché hivernal. Et s’il y a un joueur candidat à un départ, c’est bien Arturo Vidal, qui, selon la presse catalane, ne serait pas satisfait de sa situation. Buteur face à Alavés samedi après-midi (4-1), l’international chilien souhaite un temps de jeu plus conséquent. Des minutes qu’il pourrait avoir du côté de l’Inter, club très intéressé par ses services.

Dans des propos rapportés à la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain de 32 ans s’est exprimé sur son mercato hivernal : « je ne pense pas à un transfert, et encore moins quand je suis en vacances comme maintenant. Mon agent s’en occupe. Je suis super calme et heureux à Barcelone, puis à mon retour vous verrez. Les gens connaissent ma valeur à Barcelone ». On en saura plus début janvier donc.