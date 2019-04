Hier soir, le FC Barcelone a quasiment bouclé la course au titre de champion d’Espagne, en remportant le choc contre son dauphin, l’Atlético de Madrid, par deux buts à zéro. Si Lionel Messi et Luis Suárez se sont illustrés côté catalan, en inscrivant chacun un but, un attaquant madrilène s’est lui distingué pour une toute autre histoire.

Diego Costa, l’avant-centre espagnol des Colchoneros, a ainsi été expulsé à la rencontre à la 29e minute de la partie. Il a été exclu pour avoir insulté l’arbitre, Gil Manzano, après que ce dernier n’a pas sifflé une faute en sa faveur. Mais l’affaire aurait pu encore plus mal tourner pour Costa, s’il n’avait pas été calmé par son compatriote Gerard Piqué, son adversaire sur le terrain hier soir. Alors que Costa était en train de s’emporter contre M.Manzano, le défenseur des Blaugranas a saisi Costa et lui a glissé, comme le rapporte As : « Tais-toi maintenant ! Qu’est ce que tu veux ? Prendre quatre matchs de plus ». Sur cette action, Piqué a sûrement rendu un grand service à son coéquipier en sélection, en lui évitant d’être suspendu jusqu’à la fin de la saison.