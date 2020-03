Le 13 janvier dernier, le Barça prenait la décision de limoger son entraîneur, Ernesto Valverde et de nommer Quique Setién sur le banc du FC Barcelone. À la suite de ce choix, Éric Abidal, secrétaire technique du club catalan, avait alors expliqué que « beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup » pour justifier ce licenciement. Lionel Messi avait alors réagi publiquement, sur son compte Instagram, et avait fait comprendre qu’il n’avait guère apprécié cette sortie de l’ancien défenseur de l’OL.

Ce mardi, El Confidencial révèle que le lendemain de la réponse de La Pulga à Éric Abidal, ce dernier était présent au centre d’entraînement des Blaugranas après une réunion avec Josep Maria Bartomeu, le président du Barça. Le sextuple Ballon d’or a alors stoppé son entraînement pour aller s’expliquer face à face avec le Français. La discussion s’est envenimée et plusieurs joueurs ont dû intervenir pour tenter de calmer l’Argentin et tenter de faire redescendre la tension entre les deux hommes. Tout est depuis rentré dans l’ordre en Catalogne, même si, selon les informations du média ibérique, Abidal pourrait quitter le FC Barcelone dans les prochaines semaines.