« Combien de jongles vas-tu réussir ? Tu n’arriveras même pas à trois ! », « Il vaut mieux que tu prennes le ballon à la main pour les photos ! », « Au troisième jongle, tu envoies le ballon haut et fort en tribunes ! ». Les joueurs du FC Séville n’ont pas manqué de chambrer gentiment Clément Lenglet, qui leur faisait ses adieux avant son départ pour le FC Barcelone, au sujet des jongles qu’il serait capable de réaliser pour sa présentation, selon les indiscrétions de Marca.

Officiellement présenté sur la pelouse du Camp Nou ce vendredi, le défenseur central français a relevé le défi, réussissant tranquillement, en alternant pied droit et pied gauche, plus d’une vingtaine de jongles face aux journalistes et aux supporters venus lui souhaiter la bienvenue. Pari tenu !