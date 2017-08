Hier soir, le FC Barcelone a vécu un nouveau calvaire face au Real Madrid. Battus 3-1 chez eux au Camp Nou lors de la finale aller de la Supercoupe d’Espagne, les Blaugranas ont à nouveau subi la loi des Merengues au retour (2-0).

Une double défaite face à l’ennemi juré qui pourrait être accompagné d’une autre mauvaise nouvelle. En effet, Luis Suarez et Gerard Piqué ont tous les deux terminé la rencontre blessés. Le Barça a confirmé que le premier est touché au genou droit, tandis que le second souffre d’une surcharge à l’adducteur de la jambe gauche. Des examens sont prévus aujourd’hui.

Latest news on injury problems for Piqué and Luis Suárez after Super Cup second leg https://t.co/6yBplJltAM

