Invité à quitter le Barça cet été, notamment pour faire de la place à Antoine Griezmann et pourquoi pas à Neymar, Philippe Coutinho est toujours au club alors que le mercato ferme ses portes d’ici 3 semaines. Le Barça n’a pas réussi à envoyer le Brésilien en Angleterre, où le mercato s’est terminé cette semaine et il ne reste plus beaucoup de solutions, en déduit Marca.

D’après le quotidien espagnol, seul le PSG apparaît comme une destination crédible mais le club français envisage plutôt de faire venir Dybala, en cas de départ de Neymar. Valverde va donc devoir faire une place à l’ancien joueur de Liverpool cette saison si on en reste là.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10