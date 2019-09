L’inquiétude grandit en Catalogne. Après le cas Neymar qui a agité le FC Barcelone tout l’été, le champion de Liga va devoir gérer un autre dossier épineux cette saison : la prolongation de contrat de Lionel Messi (32 ans) qui prend fin en 2021. Présent à Medellín (Colombie) pour assister au sommet Economia Naranja, Javier Bordas a annoncé qu’il ne doutait pas de trouver un accord avec l’Argentin pour une extension de son bail.

« Je ne le vois pas dans un autre club. Il n’y a pas plus barcelonais que Messi. Messi est du Barça, Messi est le Barça, explique le directeur de la section sportive par des propos rapportés par AS. Les gens sont inquiets parce que le contrat prend fin, mais Messi reste parce qu’il vient du Barça. Il se sent barcelonais, il vient de la Masía, il suffit de le voir quand un match est perdu. »

