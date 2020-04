Et si l’aventure d’Antoine Griezmann au FC Barcelone prenait déjà fin, seulement un an après son arrivée en provenance de l’Atlético de Madrid ? Le champion du monde 2018 a en, semble-t-il, du mal à s’adapter à sa nouvelle équipe des Blaugranas. Sa relation sur le rectangle vert avec Lionel Messi est l’élément le plus souvent pointé du doigt par la presse espagnole et les observateurs du ballon rond.

Ces dernières semaines, Lautaro Martinez (22 ans) est annoncé en partance de l’Inter Milan pour prendre la direction du Barça. Un échange avec Antoine Griezmann est notamment évoqué et pourrait arranger toutes les parties. Une telle opération semble a priori satisfaire les supporters du club culé. D’après un sondage réalisé par le quotidien catalan Sport ce mardi, une grande majorité des votants serait à l’aise avec un échange entre l’Argentin et le Français lors du prochain mercato estival.