Le FC Barcelone continue de s’activer sur le marché des transferts. Après avoir obtenu le prêt de Jeison Murillo, les Catalans continuent de prospecter et cherchent de nouveaux talents pour l’effectif. Ainsi, les deux cracks hollandais Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt sont ciblés. Et si le premier aurait donné son accord au FC Barcelone, le second serait encore loin de rejoindre la Catalogne.

Des cibles qu’a évoqué Lionel Messi dans une interview accordée à Marca. « Ils viennent d’une école semblable à la nôtre. Ils fonctionnent pratiquement de la même manière. Ils jouent comme nous, avec le ballon, la possession, le bon pied... Ce sont des jeunes joueurs avec beaucoup de précision, de très bons footballeurs », a ainsi déclaré le numéro 10 du Barça. Des éloges qui devraient faire plaisir aux principaux intéressés.