Blessé à son arrivée au FC Barcelone, Philippe Coutinho va enfin pouvoir faire ses débuts avec le club Blaugranas. L’ancien joueur de Liverpool fait en effet partie du groupe sélectionné par Ernesto Valverde pour la réception de l’Espanyol Barcelone en Coupe du Roi.

Il ne sera pas le seul à faire ses grands débuts car Yerry Mina fait également partie des joueurs choisis par l’entraîneur du club catalan. Andres Iniesta et Paco Alcacer font également le retour dans l’équipe. Forfaits pour blessures, Thomas Vermaelen et Ousmane Dembélé sont encore convalescents. Deulofeu et Denis Suarez n’ont pas été sélectionnés par décision d’Ernesto Valverde.

Le groupe du FC Barcelone :

Ter Stegen, Cillessen - Semedo, Piqué, Mina, Umtiti, Aleix Vidal, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto - Rakitic, Sergio Busquets, Iniesta, André Gomes, Coutinho, Paulinho -

Suarez, Messi, Paco Alcácer