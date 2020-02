Ousmane Dembélé pourrait bien ne plus jouer de la saison à cause de cette rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite. Une triste nouvelle pour le Français, mais aussi pour Quique Setién, qui semblait énormément compter sur lui et l’avait encensé à plusieurs reprises dans ses différentes apparitions médiatiques. Et ce mercredi, il a encore été interrogé sur l’ancien du Stade Rennais.

« Recruter pour remplacer Dembélé ? Ce sont des choses dont on va parler, d’abord on va voir le diagnostic exact et le temps d’indisponibilité, et ensuite on prendra les décisions. J’avais beaucoup envie de le voir, j’étais sûr qu’il allait nous apporter beaucoup. C’est un problème, mais dans ma vie j’ai toujours eu des problèmes, ce qui reste à faire c’est de trouver des solutions. [...] Ça me préoccupe oui, pas pour le footballeur mais pour lui en tant qu’homme, c’est un gamin extraordinaire, ça me fait de la peine je l’ai vu travailler avec une intensité exceptionnelle, ça me fait mal », a lancé le coach du FC Barcelone. Dembouz peut donc au moins compter sur un soutien de poids...