Auteur d’une prestation plutôt décevante la semaine passée lors du Clasico face au Real Madrid (2-0), Lionel Messi (32 ans) a été la cible de critiques ces derniers jours. Son entraîneur au FC Barcelone Quique Setién, présent en conférence de presse ce vendredi, ne semble pas s’en faire le moins du monde. « Le fait qu’il n’ait pas marqué récemment ne m’inquiète pas. S’il marquait, ce serait encore mieux, mais je ne suis pas inquiet. Cela peut arriver à Leo comme à n’importe qui. Surtout chez les attaquants. Il a des occasions et c’est ça qui est important. Cela fait 14 ans qu’il met des buts, alors s’il reste muet pendant quelques matches, ce n’est pas important », a-t-il lâché.

Le technicien blaugrana s’est ensuite exprimé sur le cas Ansu Fati (17 ans), en perte de vitesse ces derniers temps après des débuts fracassants. « Ansu est un footballeur qui a eu plus de temps de jeu et nous espérons qu’il serait toujours ici. Maintenant, il y a d’autres joueurs qui peuvent nous apporter beaucoup, mais Ansu est un joueur sur lequel nous comptons, qui travaille beaucoup et qui est un bon garçon », a-t-il indiqué. Totale confiance.