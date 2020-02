On craignait le pire mais il n’en est finalement rien ! Sorti à la 66e minute du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre Chelsea et le Bayern Munich (0-3), Kingsley Coman ne devrait manquer que quelques jours de compétition. Après une accélération, l’international français s’était touché l’arrière de la cuisse droite avant de s’allonger sur la pelouse puis d’être remplacé par Coutinho.

Déjà victime d’une déchirure de la capsule articulaire du genou gauche en décembre 2019, qui lui avait fait manquer deux mois de compétition, Coman souffrirait cette fois d’une déchirure musculaire mineure qui nécessitera 5 jours de repos comme l’a indiqué le Bayern Munich sur Twitter. Une bonne nouvelle pour le club bavarois mais également pour l’équipe de France dont plusieurs membres sont actuellement à l’infirmerie (Kanté, Pogba, Dembélé, Thauvin).

ℹ️ Kingsley #Coman has suffered a minor strain and will be out of action for five days. #CFCFCB #MiaSanMia pic.twitter.com/Xl0Y6HSFyb

— FC Bayern English (@FCBayernEN) February 25, 2020