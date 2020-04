À seulement 23 ans, Kingsley Coman a connu beaucoup de succès par ses expériences au PSG, à la Juventus ou au Bayern Munich. Il peut également se réjouir d’avoir côtoyé de grands entraîneurs à l’image de Pep Guardiola. L’international français (22 sélections) a reçu les directives du technicien lors de la saison 2015/2016, alors qu’il était prêté par la Vieille Dame au Bayern.

Une collaboration très appréciée par le Français, au point de considérer Guardiola comme le meilleur coach qu’il a eu. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain l’a rapporté au cours d’un entretien avec Eurosport. « Je dirais Guardiola. Pour un joueur à mon poste, un ailier qui aime percuter et provoquer, c’est le meilleur coach qu’on puisse avoir parce que c’est ce qui nous demande le plus [...]. Il ne me demandait pas d’avoir des stats. Il me demandait juste de percuter et de centrer. Et c’était ce que j’appréciais beaucoup. »