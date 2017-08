Fraîchement arrivé au Bétis Séville en provenance de Montpellier dans un transfert estimé à 7,5 million d’euros, Ryan Boudebouz n’est pas venu chez le club andalou pour faire de la figuration. Comme l’indique Marca, la clause libératoire du milieu offensif algérien de 27 ans serait la plus élevée du club.

Elle serait fixée à un peu plus de 30 millions d’euros et dépasserait donc les clauses de Tonny Sanabria, Darko Brasanac et Aissa Mandi, toutes estimées à 30 millions d’euros pile. Boudebouz est lié au Bétis jusqu’en 2021.