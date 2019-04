Après la victoire du Borussia Dortmund samedi contre Mayence (2-1), le Bayern Munich était contrait de l’emporter sur la pelouse du Fortuna Dusseldorf pour reprendre la tête du championnat. En face, les locaux n’avaient plus rien à jouer et recevaient leurs adversaires sans réelle pression. Afin de reprendre les commandes du championnat, Niko Kovac décidait d’aligner Gnabry et Coman sur les ailes, tandis que Müller et Lewandowski étaient bien présents devant. La première occasion était pour l’international français, mais seul face au but vide, ce dernier envoyait le ballon sur le poteau (5e). Il se rattrapait quelques instants plus tard en trompant (avec de la réussite) le portier adverse (0-1, 15e).

Lewandowski voyait ensuite son coup-franc frôler le poteau (23e), et finalement, Coman s’offrait un but après un excellent service de Kimmich (0-2, 41e). Et si Thiago se manquait (50e), Gbabry y allait de son but au second poteau après un corner dévié par Müller (0-3, 55e). En fin de match, Lukebakio réduisait le score sur penalty (1-3, 89e) mais Goretzka inscrivait un quatrième et dernier but dans les dernières secondes (1-4, 90e+2). Le Bayern Munich l’emportait finalement (1-4) et reprend ainsi les commandes du championnat.