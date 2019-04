Indisponible depuis le mois de janvier, Neymar est attendu, pour les plus optimistes, pour une éventuelle finale de Coupe de France. En attendant, le Paris Saint-Germain vient de communiquer sur son état de santé. Et la nouvelle la plus significative, c’est que le Brésilien qera de retour à l’entraînement pour se tester.

« La blessure de Neymar évolue positivement à ce jour. Comme prévu, le joueur reprendra mercredi l’entraînement pour les tests terrains. Un bilan médical et radiologique complet sera réalisé par les spécialistes du club dans 15 jours », précise le communiqué.