Alors que le Brésil prépare sa Copa América, une affaire de mœurs éclabousse Neymar. Le sélectionneur national Tite, présent en conférence de presse ce lundi, n’a pu éviter les questions à ce sujet. Le technicien auriverde ne s’est pas mouillé, ne prenant aucun parti et se contentant de dire que « techniquement Neymar était indispensable » à la Seleção.

« Je connais l’importance de l’affaire, je mesure sa dimension réelle. Je sais qu’elle est personnelle et qu’il y a un temps pour que les personnes puissent juger les faits. Je ne me permettrai pas de juger les faits. Ce que je peux affirmer, c’est que durant nos trois années de travail communes, nous avons été sincères et loyaux l’un envers l’autre. Je ne peux pas juger, je ne le ferai pas. Cela a été comme ça durant toute ma carrière. Je vais laisser les personnes responsables juger, parce que je suis concentré sur mon travail et sur ma sélection, qui représente le pays. Je crois que les faits ne sont pas très clairs. Seul le temps nous aidera à y voir plus clair. Je veux consacrer toute mon énergie au travail », a-t-il expliqué.