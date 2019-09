Après le match nul entre Dijon et l’OM (0-0), et la victoire de l’AS Monaco face à l’OGC Nice (3-1), la 7e journée de Ligue 1 se poursuit ce mercredi soir avec sept matches programmés à 19h, dont la rencontre entre le Stade Brestois 29 et l’Olympique Lyonnais. Après leur match nul à Bordeaux (2-2), les Brestois (15es, 7 pts) accueillent donc les Gones (9es, 8 pts), qui ont chuté face au PSG (0-1), au stade Francis-Le Blé.

Pour ce match, Olivier Dall’Oglio ne change pas une équipe qui gagne. L’entraîneur du SB29 conserve exactement le même onze qui avait débuté face aux Girondins de Bordeaux. Côté lyonnais, Sylvinho revient à un 4-2-3-1, après la défense à trois contre le PSG. Tete est titulaire au poste de latéral droit, tout comme Tousart dans l’entrejeu. Sur le plan offensif, Cornet, Traoré et Terrier sont également présents. Depay prend donc place sur le banc.

Les compositions officielles

Brest : Larsonneur - Faussurier, Bain, Castelletto, Perraud - Diallo, Belkebla - Court, Autret, Grandsir - Charbonnier

OL : Lopes - Tete, Andersen, Denayer, Koné - Mendes, Tousart - Cornet, Traoré, Terrier - Dembélé

