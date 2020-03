La 25e journée de Bundesliga proposait de belles affiches en ce milieu d’après-midi et en attendant le choc entre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund, le RB Leipzig affrontait le VfL Wolfsbourg. Deuxièmes du championnat, les joueurs de Julian Nagelsmann pouvaient remonter à la hauteur du Bayern Munich en cas de succès. Sur une dynamique moyenne, le club est-allemand n’aura jamais trouvé la solution face à une équipe très solide et à un grand Koen Casteels. Le gardien belge aura dégoûté les attaquants adverses en gênant Angelino sur sa frappe (37e) et surtout en intervenant devant Christopher Nkunku (85e). Le score est resté de 0-0 et Leipzig se retrouve deux points derrière le leader, le Bayern Munich.

Le Bayer Leverkusen réalise la grosse opération du week-end et en attendant le choc entre le Borussia Dortmund (3e) et le Borussia Mönchengladbach (5e) s’intercale entre les deux équipes. L’équipe de Peter Bosz a assommé l’Eintracht Francfort avec des buts de Kai Havertz (4e), Karim Bellarabi (15e) et Paulinho (49e et 55e). Animé, le match entre le Hertha Berlin et le Werder Brême s’achève sur un match nul prolifique (2-2). Schalke 04 a craqué contre Hoffenheim et concède un match nul (1-1). Enfin, Fribourg poursuit sa belle saison et remonte au huitième rang après une victoire contre l’Union Berlin (3-1).

Les matches de l’après-midi :

Fribourg 2-1 Union Berlin : Roland Sallai (35e), Christian Gunter (55e) et Robin Koch (82e) pour Fribourg, Sebastian Andersson (61e) pour l’Union Berlin

Hertha Berlin 2-2 Werder Brême : Niklas Stark (42e) et Matheus Cunha (61e) pour le Hertha Berlin ; Josh Sargent (3e) et Davy Klaassen (6e) pour le Werder Brême

Bayer Leverkusen 4-0 Eintracht Francfort : Kai Havertz (4e), Karim Bellarabi (15e) et Paulinho (49e et 55e) pour le Bayer Leverkusen

Schalke 04 1-1 TSG Hoffenheim : Weston McKennie (20e) pour Schalke 04 ; Chris Baumgartner (69e) pour le TSG Hoffenheim

Wolfsbourg 0-0 RB Leipzig