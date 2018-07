Mardi, l’équipe de France s’est brillamment qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde. Les Bleus de Didier Deschamps seront donc opposés, dimanche à 17 heures, à la Croatie.

Pour en arriver là, il aura fallu battre la Belgique en demi-finale et le journal L’Équipe nous révèle ce jeudi les mots prononcés par Paul Pogba dans le vestiaire avant ce match : « Je ne veux pas rentrer avant la fin, a lâché le milieu de vingt- cinq ans. Je veux aller en finale et je veux la gagner. Alors on va mettre ce qu’il faut, on va mettre de l’engagement, mais on va y arriver. » Patron.