Hier, l’équipe féminine des États-Unis s’est imposée face à l’Espagne (2-1), ce qui la fera affronter l’équipe de France au tour suivant, pour ce qui constitue le choc des quarts de finale. Et certains supporters ont décidé de profiter de cette affiche spéciale pour générer de jolis revenus, puisque sur le site de revente américain Stubhub, on peut trouver des billets revendus entre 349 € et 10 000 € pour cette rencontre.

Pour rappel, le match aura lieu vendredi soir au Parc des Princes (à 21h), mais il semble improbable de voir des personnes acheter des places à un tel prix pour cette rencontre, qui se joue à guichets fermés. En comparaison aux autres quarts de finale, ce match entre la France et les États-Unis est de loin celui qui fait le plus exploser les compteurs, puisque par exemple le prix de revente maximale d’un billet pour le quart entre la Norvège et l’Angleterre (jeudi à 21h) culmine à 149 €.

