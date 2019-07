Après avoir été recruté par Chelsea, l’hiver dernier, Christian Pulisic (20 ans) a terminé la saison avec le Borussia Dortmund. Mais cet été, l’attaquant a rejoint les Blues pour prendre la succession d’Eden Hazard, parti au Real Madrid. Interrogé par Sky Sports, l’Américain a prévenu qu’il ne voulait pas être comparé au Belge car ce sont deux époques différentes.

« Je ne suis pas ici pour comparer. Eden était incroyable et il a si bien réussi pour ce club, comme vous avez pu le constater la saison dernière et tout le temps qu’il a passé ici, confie le nouveau joueurs des Blues. C’était un joueur incroyable. Je suis un joueur différent, je vais faire mes preuves et je ferais de mon mieux pour aider l’équipe. »

