Olivier Giroud devrait avoir l’embarras du choix sur le mercato hivernal. Depuis plusieurs semaines maintenant, sa situation d’attaquant numéro 3 dans la hiérarchie à Chelsea interpelle de nombreux clubs, prêt à parier sur l’attaquant français âgé de 33 ans. Newcastle, Aston Villa, Bordeaux, la Juventus ou encore l’Olympique Lyonnais sont autant de destinations possibles même si la priorité du joueur irait à l’Inter Milan.

Comme l’explique Skysports, Aston Villa a fait une demande officielle auprès de Chelsea sur la disponibilité du joueur en janvier. Et le média anglais ajoute que l’OL fait toujours partie des clubs intéressés sur ce dossier. Rappelons que Lyon a perdu deux éléments offensifs sur blessure avec Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, out jusqu’à la fin de la saison.