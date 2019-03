Si Hazard a permis à Chelsea de décrocher un nul au bout du temps additionnel hier contre Wolverhampton (1-1), son entraîneur, Maurizio Sarri, attend encore plus de sa star belge, notamment face aux équipes bien regroupées en défense. « Hazard, de même que tous les autres joueurs offensifs, doit apprendre à déplacer le ballon plus rapidement dans ce genre de situation, a déclaré Sarri à TalkSPORT. Il est capable de dribbler cinq, six ou sept adversaires. C’est bien sûr un excellent joueur. Il peut faire basculer la situation à tout moment. »

« Lorsque nous jouons contre une équipe qui ne veut pas jouer, nous devons faire bouger le ballon plus vite, nous avons besoin de plus de mouvement dans l’espace, sans la balle, a continué le tacticien italien, sinon il est impossible de marquer. Nous devons faire mieux, sinon c’est facile de venir à Stamford Bridge et de mettre onze joueurs dans les 20 derniers mètres. Nous devons donc apprendre à mieux résoudre ce genre de situation. »