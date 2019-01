Alors qu’il restait sur quatre matches sans défaite en Premier League, Chelsea a chuté ce samedi à l’Emirates Stadium contre Arsenal (0-2) dans le cadre de la 23e journée du championnat d’Angleterre. Si les Blues ont perdu ce choc, ils ont surtout montré un visage peu séduisant sur la pelouse. Présent en conférence de presse après la rencontre, Maurizio Sarri est revenu sur le match de son équipe. Et le technicien italien n’a pas hésité à s’en prendre directement à ses joueurs.

« Je suis extrêmement en colère. Très en colère parce que cette défaite était due à notre mentalité avant tout, à notre approche mentale parce que nous avons joué contre une équipe beaucoup plus déterminée mentalement que nous ne l’étions et c’est quelque chose que je ne peux pas accepter. (...) Nous avons eu un problème similaire en championnat contre Tottenham, nous avons beaucoup parlé de cette perte particulière et de notre approche à l’époque. Je pensais que nous avions réussi à surmonter ce problème », a lâché l’ancien coach du Napoli.