Face à Burnley lundi dernier, Chelsea a perdu des points précieux dans la course à la Ligue des Champions (2-2). Toujours quatrièmes, les Blues n’ont cependant qu’un point d’avance sur Arsenal et trois sur Manchester United, qui ont perdu leur match en retard hier. Et dans cette rencontre, Maurizio Sarri avait été expulsé en fin de match pour s’être un peu trop plaint auprès des arbitres du gain de temps des Clarets.

Deux jours après cette affaire, la Fédération anglaise de football avait alors expliqué qu’elle condamnait le comportement de l’entraîneur italien, qui avait jusqu’à demain pour faire appel. Mais ce jeudi, Sky Sports et BBC Sport nous apprennent que l’ancien technicien du Napoli, qui a reconnu les faits, a écopé d’une amende de 8000 livres, soit environ 9300 euros.

BREAKING : @ChelseaFC manager Maurizio Sarri has been fined £8,000 after admitting a misconduct charge following an incident during Chelsea's game against Burnley.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 25, 2019