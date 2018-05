Si pour la première fois depuis son arrivée en Angleterre il n’a pas gagné la Premier League, N’Golo Kanté a malgré tout livré une saison très solide avec Chelsea. Toujours aussi indispensable dans le système de jeu d’Antonio Conte, le milieu de terrain a été sacré par les fans.

Ainsi, les supporters du club londonien ont décidé d’élire le Français comme meilleur joueur de l’année. Une belle récompense pour l’ancien Caennais qui a été récompensé tout comme Andreas Christensen. Le Danois a été élu meilleur jeune de l’année tandis que Willian a remporté le titre de meilleur joueur de l’année auprès de ses pairs

The @YokohamaCFC Player of the Year is... @nglkante ! #CFCAwards18 pic.twitter.com/kR4FSA2mR5

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 10 mai 2018