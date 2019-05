Un but, une passe décisive et un penalty obtenu. Olivier Giroud a réalisé une grande finale de Ligue Europa face à Arsenal mercredi soir (4-1). Omniprésent aux avant-postes, l’attaquant français a amplement réussi son match (la rédaction FM lui a accordé une note de 8,5/10). Présent dans les couloirs du stade après la rencontre, l’ancien joueur de Montpellier s’est donc réjoui de ce succès au micro de RMC Sport.

« C’est vrai qu’en première période, il y a eu des occasions de part et d’autre. On a su faire la différence en début de deuxième période où on a marqué rapidement. C’était un match spécial notamment pour moi, et donc je suis fier d’avoir pu gagner ce soir cette Europa League avec Chelsea. Je pense qu’on méritait de gagner quelque chose cette saison. C’était serré en première mi-temps, Arsenal a bien joué mais ensuite, on a été très efficace », a déclaré le joueur de 32 ans.