Rebondissement dans le dossier Thibaut Courtois (26 ans). Selon les informations de Sky Sport Italia, confirmées par Sky Sports en Angleterre, Chelsea, qui souhaitait le prolonger depuis plusieurs semaines, aurait finalement décidé de mettre son n° 1 sur le marché des transferts, à un an de la fin de son bail. Le Real Madrid, le Paris SG et l’Atlético Madrid sont cités comme possibles prétendants.

Les deux médias vont même plus loin. Ils avancent que les Blues seraient entrés dans la danse pour le très courtisé Alisson (25 ans). Auteur d’une excellente saison avec l’AS Roma, le portier de la Seleção figurerait également sur les tablettes de Liverpool, du Real Madrid ou encore du Paris SG. Les Giallorossi, qui n’entendent pas se séparer de leur international auriverde (24 ans), ont fixé un tarif prohibitif : 90 M€.

