Alors que le dossier Andy Carroll semble abandonné suite à la blessure de l’attaquant anglais, Chelsea continue de chercher une doublure à Alvaro Morata. Le profil ciblé est celui d’un attaquant puissant et bon dans le jeu aérien. Et en plus de l’option Peter Crouch, Sky Italia annonce, dans des propos relayés par Sky Sports, que Edin Dzeko serait ciblé par les Blues. Le buteur bosniaque (26 matches, 12 buts) reste sur de bonnes performances en Serie A et a l’avantage de connaître la Premier League après son passage à Manchester City entre 2011 et 2015.

Ainsi, la formation d’Antonio Conte serait disposée à offrir 50 millions d’euros pour l’attaquant sans pour autant en rester là. Le latéral gauche Emerson Palmieri plaît particulièrement aux Londoniens qui pourraient proposer quinze millions d’euros. En cas d’arrivée de ces joueurs en perfide Albion, Michy Batshuayi pourrait prendre la tangente et le club de la Louve. Le départ du Belge en direction de la capitale italienne se réalisant sous forme de prêt.