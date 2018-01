Peter Crouch pour remplacer Batshuayi ?

Depuis le milieu du mercato, Chelsea se cherche un attaquant, en raison du départ programmé de Michy Batshuayi. L’ancien Marseillais est notamment dans le viseur du FC Séville et du Borussia Dortmund. Pour le remplacer, les dirigeants des Blues ont d’abord pensé à Andy Carroll (West Ham), mais la piste est refroidie depuis sa blessure. Le Mirror annonce ce jour que Chelsea vise maintenant Peter Crouch, l’attaquant de Stoke City, ancienne star de Liverpool, âgé de 36 ans. On reste sur le même profil que Caroll, la doublure d’expérience.

La Juve rêve de Cavani...

En France, et partout ailleurs, on ne parle presque que du nouvel épisode du penaltygate entre Neymar et Cavani. Lors du match contre Dijon (8-0), Neymar a été sifflé par une partie du Parc des Princes pour ne pas avoir laissé son coéquipier uruguayen marquer le penalty et battre le record d’Ibrahimovic. En Italie, on n’a pas attendu longtemps pour rebondir... « La Juve rêve d’Edinson Cavani », peut-on lire à la Une du Corriere dello sport. Le quotidien poursuit en expliquant : « Cavani n’en peut plus du PSG. Il a décidé de changer d’équipe et les bianconeri sont prêts... »

Benfica, c’est 240 M€ en 7 ans

Au Portugal, le journal A Bola consacre sa Une du jour aux ventes de Benfica depuis 7 ans et quand on fait le calcul, le chiffre est impressionnant. Le club lisboète a perçu 240 millions d’euros depuis 2011. On peut citer notamment les ventes de Gonçalo Guedes au PSG (30 M€), de Lindelöf à Manchester United (35 M€), d’Ederson à Manchester City (40 M€), de Bernardo Silva à Monaco (16 M€), et de Renato Sanches au Bayern Munich (35 M€). Le dernier en date, pas encore officiel celui-là, c’est Umaro Embalo, la pépite de 16 ans, qui devrait partir à Leipzig contre environ 20 M€.