Edinson Cavani (32 ans) a tenu tous les observateurs du ballon rond en haleine au cours du mercato hivernal. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale s’était mis d’accord avec l’Atlético de Madrid. Mais les Colchoneros, qui tiennent l’entourage du joueur comme responsable dans l’échec de cette opération, n’ont vraisemblablement pas fait le nécessaire pour attirer El Matador dans ses filets. Des clubs comme Chelsea et Manchester United sont également venus aux renseignements pour l’international uruguayen, qui partira finalement libre de Paris cet été.

Le meilleur buteur des Blues, Tammy Abraham (22 ans, 13 buts en 24 matches de Premier League), aurait pourtant bien aimé voir Edinson Cavani débarquer du côté de Stamford Bridge cet hiver : « les joueurs dont on parlait (pour arriver à Chelsea), comme Edinson Cavani, sont des joueurs de classe mondiale présent depuis de nombreuses années. Cela aurait été bien qu’il vienne. J’aurais pu apprendre à ses côtés et lui voler des idées pour les ajouter aux miennes. Cela n’est pas arrivé, mais cela me donne encore plus de détermination pour me battre pour ma place et être aussi performant que possible. Jouer pour un club comme Chelsea mettra toujours de la pression. Mais j’aime jouer sous pression. Pour moi, il s’agit de croire en moi et en mes qualités », a confié l’international anglais (4 sélections, 1 but) au Mirror. Tammy Abraham aura en tout cas la lourde tâche de continuer à mener l’attaque de Frank Lampard, qui ne compte pas sur Olivier Giroud, mis au placard à Chelsea.