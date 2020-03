Entre le match à huis clos et l’incertitude qui plane autour de la présence ou non de Kylian Mbappé ce soir au Parc des Princes, le PSG n’aborde pas ce huitième de finale retour décisif de Ligue des Champions de la meilleure des manières. Reste que seule une victoire 1-0 ou par deux buts d’écart permettra à Thomas Tuchel et ses hommes d’intégrer le top 8 européen.

Interrogé à ce sujet sur RMC, Christophe Dugarry n’y va pas par quatre chemins et envoie un message clair aux stars parisiennes. « Bien évidemment que c’est embêtant, que ce n’est pas l’idéal, ce match à huis clos. On aurait tous préféré que ça se passe différemment. Aujourd’hui, parlons du résultat et du terrain. Ce sera à onze contre onze, il y aura un rapport de force : onze mecs contre onze autres mecs. Ton adversaire en face de toi, tu as intérêt de le manger. C’est encore plus clair car il n’y aura pas de public, donc t’es face à face avec ton équipe. C’est un combat, c’est un match d’hommes. » Le message est clair. Aux Parisiens de jouer.