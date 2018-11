Le derby mancunien a tourné en faveur de Manchester City, qui est venu à bout de son voisin Red Devil sans soucis majeurs (3-1). Après la rencontre, José Mourinho s’est exprimé et a déploré les erreurs de ses troupes.

« Je pense que ça n’a pas du tout été une mauvaise performance. Mais on a fait des erreurs et on l’a payé. Les trois buts sont des erreurs de notre part. Contre des équipes comme City, si tu fais des erreurs tu es puni », a lancé le Portugais.