Callum Hudson-Odoi, 19 ans, a donné sa première interview depuis son retour à la normale suite à son infection par le virus COVID-19. Le joueur de Chelsea a évoqué ses symptômes et l’évolution de sa maladie pour le média des Blues. Et bonne nouvelle, il se sent en pleine forme !

« Je me sens parfaitement bien. J’ai contracté le virus qui s’est dissipé maintenant. Je me sens parfaitement bien, je me sens en forme, je me sens à nouveau moi-même, donc tout va bien. Je l’ai eu [la maladie] il y a trois semaines maintenant, je pense, un lundi où j’étais un peu chaud et je me disais que c’est un peu inhabituel d’avoir si chaud. Le lendemain, je me sentais de nouveau normal. Je pensais que ce n’était qu’un petit problème de température, mais ce n’était pas le cas. Je me suis dit que ce n’était pas si grave que ça, les symptômes, et je me suis dit "je me sens bien, je me sens mieux". "Tout le monde m’a demandé comment j’allais, ils ont vraiment été très classe. Ils m’ont montré apporté leur soutien et m’ont dit : "Cal, guéris vite, on espère que tu vas bien maintenant". C’était très chaleureux et c’était un bon sentiment de savoir que j’avais mais coéquipiers derrière moi, qui me soutenaient et s’assuraient que ma santé s’améliorait. Je tiens à leur dire merci pour tout le soutien qu’il m’ont apporté, » a déclaré l’attaquant de Chelsea.