L’Espagne est très touchée par la crise du coronavirus, et même si les chiffres dévoilés ce samedi sont "positifs" dans la mesure où les décès et les hospitalisations sont en baisse, les hôpitaux travaillent encore sans répit. Les joueurs de football n’hésitent d’ailleurs pas à mettre la main à la poche pour aider.

Après Lionel Messi et Pep Guardiola, voilà que Xavi Hernandez, coach d’Al Sadd, et sa femme Núria Cunillera ont donné un million d’euros à un hôpital de Barcelone. Le centre médical l’a ainsi officialisé via les réseaux sociaux. Un beau geste de celui qui est attendu à Barcelone pour prendre les commandes des Blaugranas.