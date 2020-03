Le coronavirus continue de se propager et les acteurs du monde du football commencent à être touchés. Du coup, les championnats et les compétitions sont suspendus pour la plupart mais pas en Angleterre, puisque la Premier League va continuer, pour le moment. Et pourtant, certains joueurs sont surveillés de près...

D’après Sky Sports, le latéral français de Manchester City Benjamin Mendy aurait été placé en isolement par simple précaution car un membre de sa famille aurait subi des tests concernant le coronavirus. L’ancien joueur de l’AS Monaco ne devrait donc pas jouer contre Burnley ce week-end.