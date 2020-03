Ce soir, on donnait le coup d’envoi des quarts de finale de la Coupe d’Allemagne avec deux rencontres au programme : Sarrebruck contre Düsseldorf et Schalke 04 face au Bayern Munich. La sensation est venue de Sarrebruck, club de D4, qui a sorti l’actuel 16e du classement de Bundesliga (1-1, 7 tab 6).

Plus tard, le Bayern a lui aussi validé son ticket en s’imposant sur le plus petit des scores contre Schalke, grâce à Kimmich (1-0). Demain, place à Bayer Leverkusen-Union Berlin et à Eintracht Francfort-Werder Brême.