Belle frayeur pour Danijel Subasic ! Vainqueur hier de la Russie au bout du suspense (2-2, 4-3 t.a.b.), la Croatie s’est qualifiée pour les demi-finales du Mondial, non sans peine. Comme le rapporte Sport, le gardien croate, Danijel Subasic, a eu à la fin du temps réglementaire une douleur à l’arrière de la cuisse droite en voulant éviter un corner.

L’inquiétude a donc rapidement été lisible sur les visages côté croate mais le portier monégasque a tenu bon lors des prolongations et a pu tenir son rang pendant la séance de tirs au but. Ce dimanche, la Fédération croate de football n’a pas donné de nouvelles de son portier. Le joueur de l’AS Monaco devrait donc être présent mercredi soir (20h) pour la demi-finale contre l’Angleterre. Plus de peur que de mal.