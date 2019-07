Alors que l’AC Milan semblait tout proche de faire venir Dani Ceballos (22 ans) il y a quelques semaines, les Transalpins ont été doublé dans le dossier par Tottenham et surtout Arsenal. Justement, les Gunners semblent avoir fait une avancée décisive et devraient faire venir le milieu de terrain espagnol. D’après AS, le joueur qui vient de rentrer de ses vacances et qui a été sacré champion d’Europe Espoirs est attendu dans les prochaines heures à Londres.

Il devrait ainsi passer la visite médicale et parapher son contrat avec Arsenal. Néanmoins, Dani Ceballos devrait quitter le Real Madrid que pour un an. L’ancien joueur du Betis Séville ne veut pas partir définitivement du club merengue et a poussé en faveur de ce choix. L’officialisation devrait intervenir sous peu désormais.

