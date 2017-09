C’est bientôt la fin de la saga Diego Costa à Chelsea. L’attaquant hispano-brésilien de 28 ans va rejoindre son ancien club, l’Atlético Madrid, dès janvier prochain, après des interminables disputes avec le club londonien et son entraîneur Antonio Conte.

Pourtant, Diego Costa n’en veut pas à Chelsea. C’est en tout cas ce qu’il a assuré dans une interview accordée à Splash News. « Non, il n’y a rien de tout ça, je n’en veux à personne. Je n’ai aucune rancœur envers qui que ce soit. Tout est cool ». Aurait-il eu ce même discours si l’accord entre Chelsea et l’Atlético Madrid n’avait pas été trouvé ? Pas certain...