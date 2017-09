La situation était devenue intenable. Juste après un match entre l’Espagne et la Colombie (2-2) en juin dernier, Diego Costa (28 ans) donnait le coup d’envoi très médiatique d’une affaire qui a duré plus longtemps que la durée du mercato estival. Alors qu’il n’avait pas pris part à la rencontre de la Roja, l’attaquant de Chelsea s’était arrêté devant les médias pour révéler sa mise à l’écart de l’effectif des Blues. « J’ai reçu un message de l’entraîneur me disant qu’il ne comptait plus sur moi pour la saison prochaine. Peut-être que c’est parce que je n’ai pas été bon cette saison. C’est une honte. J’ai contacté le club afin qu’il prenne une décision, mais maintenant il est certain que le coach ne compte plus sur moi et ne veut plus au club. Je suis sur le marché et je me cherche un club. »

Meilleur buteur du club londonien la saison passée avec 20 buts inscrits en 35 matches de Premier League, le buteur était donc prié par son entraîneur de plier bagage. Une manière de faire qui a ulcéré le joueur qui n’a pas hésité à se répandre dans la presse, jusqu’à déclarer que Chelsea le considérait même « comme un criminel ». Un conflit face auquel les Blues n’ont rien lâché, allant même jusqu’à menacer leur attaquant de lui faire payer une lourde amende pour non respect de son contrat. La raison ? Furieux, Diego Costa s’est en effet réfugié chez lui, au Brésil.

Le rêve de Diego Costa enfin exaucé

Une impasse que seul un retour du joueur à l’Atlético Madrid pouvait résoudre. Poussé vers la sortie et annoncé en Chine ainsi que dans quelques grosses écuries européennes, Diego Costa avait en effet été clair : s’il doit quitter Stamford Bridge, ce ne sera que pour retourner chez les Colchoneros. Problème : l’interdiction de recrutement imposée aux Madrilènes jusqu’en janvier prochain a empêché ces derniers de conclure l’affaire durant le mercato. Mais aujourd’hui, le feuilleton a enfin pris fin. Dans un communiqué, l’Atlético Madrid vient d’annoncer que l’international espagnol faisait son grand come-back dans la capitale ibère.

« Chelsea a autorisé l’attaquant international à se rendre à Madrid dans les prochains jours pour subir un examen médical et finaliser un contrat avec notre club. Un accord de principe a été trouvé avec Chelsea pour le transfert de Diego Costa », peut-on lire sur le site officiel de l’Atlético. Un soulagement pour Diego Costa qui va donc venir prêter main-forte à Antoine Griezmann et découvrir la nouvelle antre des Matelassiers, le Wanda Metropolitano. Reste maintenant à savoir si l’ancien pensionnaire des Blues a suffisamment travaillé sa condition physique afin d’être opérationnel dès le mois de janvier.

Principio de acuerdo con el @ChelseaFC_Sp para el traspaso de @DiegoCosta https://t.co/evybRBQWYY — Atlético de Madrid (@Atleti) 21 septembre 2017